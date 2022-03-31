Продолжается реконструкция театра оперы и балета.

Сегодня, 31 марта, глава региона Валерий Радаев провел рабочую планерку на объекте.

После зимнего периода работы на объекте активизированы.

Продолжается строительство фасадной пристройки. Внутри здания работы развернуты от подвала до зрительного зала, идёт демонтаж изношенных элементов, устройство основания под полы. По словам подрядчика, наружные работы будут вестись интенсивнее, как только позволит погода.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Губернатор положительно оценил текущие темпы работ и отметил, что предстоит ещё большой объём реконструкции:

«Театр строим фактически заново. Ремонт непростой. Когда строители зашли на объект, выявили массу слабых мест. Проводится работа по их устранению. Вся разборка изношенных элементов идет вручную, строители аккуратно относятся к историческому зданию. Сейчас задача — наращивать обороты, прежде всего, — закрыть коробку театра. В этом году театр нужно ввести – всё для этого есть», — подытожил Радаев.