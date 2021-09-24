Сегодня, 24 сентября, глава региона Валерий Радаев потребовал завершить все работы по ремонту теплосетей и устранению котлованов до 10 октября.

На данный момент саратовский филиал «Т Плюс» ведет ремонтные работы на 12 из 13 участках ремонта. Четыре из них уже отремонтированы и находятся на стадии благоустройства после ремонта.

— Весь город перекопан. Реконструкция сетей – это хорошо, но вы должны соблюдать нормативы по срокам ремонта и наводить порядок после работ. Инфраструктурой нужно заниматься, но саратовцы от этого не должны страдать. Часто, общаясь с жителями, слышишь упреки, раздражение. Поэтому до 10 октября график должен быть выдержан. В дальнейшем нужно заранее планировать, чтобы не создавать излишние неудобства, — заявил Валерий Радаев.

Напомним, что готовность жилых фондов Саратова к началу отопительного сезона составляет 95 процентов, 86 процентов объектов соцсферы и 30 процентов прочих потребителей.