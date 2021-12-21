Сегодня, 21 декабря, в Саратовской области празднуется региональный праздник День многодетной семьи. С этим праздником губернатор Валерий Радаев поздравил мэра Саратова Михаила Исаева.

— Сегодня в области впервые отмечается День многодетной семьи. У нас таких семей больше 24-х тысяч. Поздравляю их с этим прекрасным праздником! Персональные поздравления — отцу четверых детей Михаилу Александровичу Исаеву. Михаил Александрович, молодые на вас равняются! – сказал губернатор.

Однако, мэр не услышал это поздравление, так как на заседании присутствовал его заместитель.