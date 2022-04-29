«Учителем года-2022» стала преподаватель физики Дарья Симоненко из села Мизино-Лапшиновка Татищевского района. Она представит Саратовскую область на всероссийском конкурсе.

Итоги регионального конкурса подвели сегодня в лицее «Солярис». Победителей поздравил Губернатор Валерий Радаев.

-Учителя меняют мир, потому что в каждое новое поколение вы закладываете знания, культуру, духовно-нравственные основы. Для нас это особенно важно сегодня, когда Россия испытывает беспрецедентное давление. Именно учителям независимо от того, какой предмет они преподают, при поднятии российского флага, при исполнении гимна предстоит раскрывать школьникам глубинный смысл этих символов, воспитывать гордость за Россию, — отметил Радаев.

Второе место заняла Ольга Никитина из Саратова, третье – Арман Мулдагалиев из Новоузенска.