Сегодня, 19 сентября, день рождения празднует Почетный гражданин Саратова Анатолий Николаевич Горбатов.

Он много лет посвятил воспитанию детей. Работал учителем, директором школы. Позже возглавил культурно – спортивный центр «СпАрТ», был инструктором – методистом «Саратовского областного училища олимпийского резерва», — сообщил глава региона в Instagram.

Анатолий Николаевич внес значительный вклад в продвижение спорта и здорового образа жизни у подрастающего поколения, в развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры региона.

У Анатолия Николаевича множество наград за вклад в продвижение спорта и здорового образа жизни. За подготовку и проведение XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи он получил грамоту и памятную медаль, за заслуги в развитии спорта был включен в команду факелоносцев.

Целеустремленность, активная гражданская позиция, большая самоотдача, отзывчивость принесли ему непререкаемый авторитет и всеобщее глубокое уважение.

— От всей души желаю Анатолию Николаевичу крепкого здоровья, счастья и благополучия! — поздравил именинника на своей странице в Instagram губернатор Валерий Радаев.