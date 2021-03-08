Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил представительниц прекрасного пола с 8 марта.

—Все самое важное и ценное в этом мире связано именно с вами. Своей добротой, нежностью, красотой и вниманием вы преображаете все вокруг, вдохновляете на новые свершения, в любой ситуации помогаете верить в лучшее.

Огромного восхищения и признательности заслуживают ваш материнский труд, беззаветная любовь, мудрость, умение сочетать самоотверженную заботу о близких с активной профессиональной и общественной деятельностью. Вы – чуткие и ответственные специалисты, трудно переоценить ваш вклад в развитие нашего региона и страны. Спасибо вам, что делаете нашу жизнь лучше, наполняете её теплотой, улыбками и радостью!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Пусть вас окружают любовь и поддержка самых родных сердцу людей! — написано в поздравительном письме.