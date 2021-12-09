Сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, губернатор Саратовской области Валерий Радаев по телефону поздравил с этим праздником Героя Советского Союза Георгия Платонова.

-Вы – единственный Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войне, который живёт в Саратовской области. Спасибо вам за подвиг и за вашу многолетнюю работу, — сказал он.

Сейчас в регионе проживают два Героя Советского Союза и два Героя России, а также один Герой Труда Российской Федерации, пятеро Героев Социалистического труда, три полных кавалера ордена Трудовой Славы.