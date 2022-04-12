Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил с днем рождения Марию Лиманскую.

Участнице Великой Отечественной войны исполнилось 98 лет, она проживает в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области.

-Уважаемая Мария Филипповна! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Ваш большой жизненный путь честного, искреннего, отзывчивого человека, верного своей стране, вызывает огромное уважение. Вы из поколения героев — победителей, проявивших мужество, доблесть, самоотверженность в Великой Отечественной войне. Весь мир знает Вас как легендарную «Регулировщицу Победы». Вы стали для всех нас примером истинной любви к Родине и ответственности за ее судьбу. Примите слова глубокой благодарности и пожелания крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, всего самого доброго!— сказал глава региона.