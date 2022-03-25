Сегодня, 25 марта, в России отмечается День работников культуры.

В Саратовской области в этой отрасли занято более 11 тысяч человек – представители творческих специальностей, сотрудники библиотек, музеев, театров, домов культуры и сельских клубов.

С профессиональным праздником работников культуры поздравил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

—Вы — истинные подвижники, преданные всем сердцем делу сохранения культурного наследия, которое служит основой для устойчивого развития общества. Своим ежедневным трудом вы помогаете сберечь традиции просветительства, нравственные ценности, укрепить творческий потенциал. Все это имеет первостепенное значение для приумножения духовного богатства, для гармоничного воспитания молодого поколения, а значит, для будущего нашего региона и всей страны.

Примите слова искренней благодарности за самоотверженную работу, жизнеутверждающую позицию и целеустремленность! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, новых успехов! — отметил он.