Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 17 сентября, поздравил жителей с Днем города.

Он принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 431-й годовщине со дня основания Саратова.

—Верим, что каждому в этом доме тепло, комфортно и уютно! Одна только консерватория, где проходит наш праздник, вмещает в себя целый пласт значений и символов. Уникальное по своему облику здание — визитная карточка Саратова, — отметил в своей речи Радаев.

По словам губернатора, Саратов растет и развивается, ориентируясь на передовые тренды. Сейчас во многих районах проходят реконструкции, ремонтные работы, возводятся новые здания.

— Да, когда идет строительство в центральной части города, на какое-то время это приносит неудобства, влияет на внешний вид улиц. Но стоит дождаться результата – и мы восхитимся преображенной набережной и всеми объектами, которые стремимся возродить, — сказал он.

Он подчеркнул, что главная гордость города — это его жители, которые обеспечивают его развитие своим трудом, ответственностью и профессионализмом.

Далее последовали выступления творческих коллективов и церемония награждения.