Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил саратовцев с Днем защитника Отечества. Он отметил, что мужество, героизм и самоотдачу наших соотечественников.

-Поэтому для всех нас 23 февраля — дата, олицетворяющая силу духа, верность присяге защитников Отечества.

В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто служил, кто сейчас в рядах Вооруженных Сил. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим мирную жизнь и будущее нашей Родины. Слова искренней благодарности — воинам-интернационалистам и участникам локальных операций. Вы твердо стояли на защите национальных интересов, обеспечивая целостность, безопасность и суверенитет страны.

От всей души хочу пожелать всем защитникам Отечества — солдатам, офицерам и ветеранам — крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго! — поздравил Валерий Радаев.