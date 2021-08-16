Победу над соперником саратовский футбольный клуб одержал дома.

ФК «Сокол» сразился в Саратове 15 августа со счетом 2:0 с командой «Факел-М» из Воронежа.

Игра состоялась в рамках 5-го тура второго дивизиона.

С самого начала саратовские футболисты начали лидировать и до конца матча не позволили оппонентам открыть счёт.

«Поздравляю с домашней победой футбольный клуб «Сокол». Важная победа, которая позволила занять первое место в турнирной таблице. Молодцы! Так держать!» — искренне порадовался за спортсменов клуба на своей странице в Instagram губернатор Валерий Радаев.