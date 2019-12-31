Губернатора Саратовской области Валерий Радаев поздравил с Новым годом жителей и гостей региона.

— Дорогие саратовцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот удивительно добрый праздник соберет вместе детей и взрослых,

родных, близких, друзей. Каждый дом наполнится улыбками и весельем. А

семейные новогодние традиции, что мы так любим с детства, подарят

радость исполнения желаний и новые мечты. Для многих саратовцев 2019-й стал годом личных побед и достижений. Он также стал годом больших начинаний ради общего блага в нашей области, во всей стране. Я хочу от всей души поблагодарить вас за труд, неравнодушие, стремление сделать родной регион лучше и сильнее. Дорогие земляки! Пусть наступающий год принесет вам успехи в учебе, работе, спорте, творчестве! Пусть будут крепкими и счастливыми ваши семьи! Желаю вам благополучия, здоровья, любви, добра! С праздником! С Новым 2020-м годом! — сказал Валерий Радаев.