Дорогие земляки, саратовцы! Поздравляю вас с праздником — с Днем России!

Великая история нашей страны создавалась многими поколениями. Их движущей силой было стремление к свободной жизни, мирному труду, созиданию. Главной ценностью всегда была и будет независимость государства. В этом основа непобедимого духа россиян, самоотверженности, гражданственности. Ведь патриотизм и мощь Отечества — это единое целое. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем.

Важно сохранить богатейшие традиции духовной общности народов, сплоченного, верного служения Родине. Потому, что в единстве мы преодолеем любые трудности, достигнем все поставленные цели. Каждый день задает новые задачи, направленные на развитие страны. Мы реализуем нацпроекты Президента, местные социальные инициативы. Хотим видеть успешной родную землю: большие города и малые села. И здесь необходимы вклад каждого из нас и наши общие усилия. Все мы любим свою страну и ответственны за ее судьбу, за процветание России.

Уважаемые земляки! Спасибо вам за ваш труд, неравнодушие, добрые дела ради общего блага. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, уверенности в своих силах и дальнейших побед!