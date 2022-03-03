Сегодня, 3 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в совещании с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию была рассмотрена работа строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях.

По словам Хуснуллина, ключевая задача – не допустить снижения темпов строительства, а даже увеличивать, если есть такая возможность. Вице-премьер призвал губернаторов контролировать строительство в ручном режиме и вести мониторинг проблемных вопросов для их своевременного решения. Особое внимание – анализу рисков региональных предприятий на предмет импортозамещения.

Зампред Правительства РФ сообщил, что сейчас готовится план первоочередных мероприятий в строительной отрасли. В числе антикризисных мер правительство предлагает упростить порядок согласования документации по планировке территорий, выдачу разрешений на строительство, а также на ввод в эксплуатацию. Кроме того, Хуснуллин подтвердил планы продолжить поддержку ипотечных программ.