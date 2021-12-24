Губернатор Валерий Радаев принял участие в совместном заседании Госсовета РФ и Совета при Президенте России по науке и образованию.

Владимир Путин провел заседание в режиме видеоконференцсвязи. В числе участников были представители Правительства РФ, Российской академии наук, ректоры вузов, руководители регионов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Радаев отметил:

«На совместном заседании Госсовета и Совета по науке Президент Владимир Путин подвел итоги года, определил перспективы инновационного развития страны и регионов.

Главная мысль в том, что передовые разработки должны иметь практическое применение во всех социально значимых отраслях, в том числе – медицине, образовании, транспорте.

Другой ключевой посыл касается бизнеса, который выступает заказчиком знаний и технологий. Тесная связка научного и бизнес-сообщества будет поддержана государством. И в рамках этой задачи Президент вышел с рядом прорывных инициатив. Это — расширение грантовых программ для молодых исследователей, аспирантов, предоставление жилья, создание университетских кампусов со всей инфраструктурой, а также – необходимых условий для заинтересованности бизнеса инвестировать в научные разработки. Нужна системная помощь инновационным компаниям, и во всех этих процессах федеральный центр и регионы будут действовать сообща.

Слушая Президента и выступающих, я не раз обращал внимание на формулировку «региональная наука». Она очень важна в свете новых трендов. Те регионы, где есть серьезный кадровый, научный потенциал, крупные статусные вузы, — имеют шансы стать полноценными научными пространствами по принципу наукоградов.

Считаю, что в Саратовской области всё для этого есть. У СГУ статус научно-исследовательского университета, СГТУ – опорный вуз. В тесной связке с ними работает пул крупных и малых инновационных предприятий. Только в этом году молодые научные группы СГУ и СГТУ, включая студентов, получили 19 грантов Российского научного фонда. То есть, неразрывная цепочка «наука-образование-производство» у нас реально действует.

Опыт Года науки и технологий поставил долгосрочные масштабные задачи. Владимир Путин объявил о начале научного десятилетия. Будем совместно с федеральным центром программно реализовывать все инициативы Президента, начиная с просвещения, создания центров научного волонтерства, чтобы еще больше привлечь интерес общества к науке, вовлечь в эту деятельность молодое поколение».