Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел в режиме видеоконференцсвязи заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Саратовской области отопсезон проходит в штатном режиме. Внедряются энергосберегающие технологии, в том числе, за счет установки блочно-модульных котельных, перевода квартир на индивидуальное отопление (493 квартиры).

Для модернизации коммунальной инфраструктуры используется инструмент концессии. В рамках соглашения с компанией «Т Плюс» общий объем инвестиций в прошлом году превысил 1,3 миллиарда рублей. «Концессии водоснабжения Саратов» вложила в строительство и реконструкцию объектов более полумиллиарда рублей. Было построено и реконструировано порядка 8-ми км водопроводных и канализационных сетей.

По линии нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроены 115 парков и скверов, отремонтированы 60 дворов. На текущий год запланированы 121 общественная территория и 68 дворов. По нацпроекту «Экология» предусмотрена реконструкция очистных сооружений в Хвалынске. Проект реализуется с опережением на год, техническая готовность объекта составляет 69%.

Плановые показатели 2021 года выполнены на 100% и по программам: расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, восстановление прав граждан — участников долевого строительства.

По вводу жилья вышли на плановый показатель (1,2 миллиона квадратных метров).