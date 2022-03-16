Сегодня, 16 марта, губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по экономическим вопросам, которое провели вице-премьер Правительства РФ А.Белоусов и мэр Москвы С.Собянин.

Рассмотрены меры поддержки россиян, экономики и бизнеса, они будут включены в План первоочередных действий Правительства РФ по противодействию санкциям.

Также обсуждено расширение полномочий регионов РФ в налоговой, бюджетной, градостроительной и других сферах, принятое на федеральном уровне.

Обсудили и программу льготного кредитования системообразующих предприятий.

Поступившие предложения от регионов по стабилизации ситуации в экономике и социальной сфере в кратчайшие сроки будут обобщены и включены в план.