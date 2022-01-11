Губернатор Саратовской области Валерий Радаев присудил именные творческие стипендии 15 молодым одаренным артистам Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Награжденными стали ведущие участники творческих коллективов театров Саратова, Энгельса, Балакова, Вольска, а также областной филармонии им. Шнитке.
Среди них Дарья Доронина, Елизавета Иоселева, Анастасия Кайро, Владислав Калашников, Антон Козлов, Дмитрий Кривоносов, Роман Мартынчев, Иван Морозов, Александр Островной, Максим Ткач, Виктория Урвачева, Сергей Филимонов, Влада Чуприянова, Анна Шандр, Екатерина Юдина.