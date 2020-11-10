Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета поднял тему трудности попадания на процедуру КТ.

Он попросил зампреда правительства региона Ирину Седову разобраться в ситуации. Нужно понять, сколько есть аппаратов КТ, сделать реестр.

— Платно уже вчера было можно, а по записи надо в очередь вставать. Нельзя себя так вести. В районах ограниченные возможности по процедуре, — сказал губернатор.

Валерий Радаев подчеркнул, что ходить на КТ нужно не “самоходом”, а по направлению врача.