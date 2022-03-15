Сегодня, 15 марта, на заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил о необходимости оперативной реакции, в том числе на новые ограничения.

— Эффективные решения должны приниматься в режиме реального времени. Каждый вызов нужно быстро отрабатывать. Например, сейчас мы столкнулись с ажиотажным спросом на сахар и комплексно занимаемся данной проблемой, заявил он.

Также глава региона отметил, что налажены дополнительные поставки сахара с Балашовского завода для ярмарочной торговли и в сетевые магазины.

Так, на прошедшей ярмарке было реализовано около 25 тонн сахара.