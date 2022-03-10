Экономический блок Правительства должен жестко контролировать отпускные цены на товары. Об этом заявил губернатор области Валерий Радаев, посещая оптовый склад «Резерв» в Саратове.

В пресс-службе губернатора сообщили, что за последние годы на территории области создана серьезная распределительная сеть, в которой сформирован достаточный объём товарных запасов и постоянно идет пополнение. Так, сахара область потребляет за год 19 тысяч тонн, сейчас на заводах и складах 11 тысяч тонн.

— Анализируйте, подключайте ФАС, если есть необоснованный рост цен у производителей. Надо принимать более решительные меры. Производители и продавцы должны знать — накрутка цен будет жестко пресекаться. Это касается и других видов продукции, в том числе стройматериалов. В такое непростое время ситуацией нужно управлять. Более оперативно подвозить товар в магазины, чтобы был запас, не допускать возникновения ажиотажа, — призвал Радаев.