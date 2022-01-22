Сегодня, 22 января, в Саратове проводят традиционные ярмарки выходного дня. Вместе с зампредом регионального правительства Романом Ковальским и мэром города Михаилом Исаевым их посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Об этом сообщили в пресс-службе главы области.

Напомним, с 8:00 до 16:00 торговля ведётся на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в Юбилейном, в Заводском районе на углу улиц Пензенская и Томская, и в посёлке Елшанка.

Несмотря на обильные осадки, к прилавкам пришло множество горожан. Губернатор отметил, что ассортимент на ярмарках необходимо расширить максимально:

— Вся продукция, которую производят наши крестьянско-фермерские хозяйства, переработчики, здесь должна быть представлена. Фермерам, предпринимателям создавайте условия для того, чтобы они активнее участвовали, — сказал Радаев, уточнив, что для достижения этой цели необходимо заключить договора со всеми муниципалитетами.

Ковальский также доложил губернатору о том, что завышающих цены продавцов лишают права торговать на ярмарках.