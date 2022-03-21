Губернатор Валерий Радаев провел совещание с зампредами и профильными министрами.

По ряду обсуждаемых вопросов были поставлены первоочередные задачи.

Обеспечение продовольственными товарами.

У региона есть необходимые запасы для обеспечения населения продуктами первой необходимости, в том числе сахаром и солью. С поставщиками имеется договоренность о дополнительных поставках.

Продовольственные товары первой необходимости постоянно поступают в торговые сети, а также реализуются на ярмарках.

Занятость.

Тема занятости населения на постоянном контроле. За неделю ситуация на рынке труда не изменилась и остается стабильной. Тем не менее, принимаются меры на случай высвобождения работников предприятий. На заседании Правительства РФ утверждено выделение регионам средств из резервного фонда в виде межбюджетных трансфертов. Саратовская область получает дополнительно почти полмиллиарда рублей.

Уборка дорог после снегопадов.

В ряде районов прошли обильные снегопады с низовым ветром, в результате оказались засыпаны подъезды к нескольким населённым пунктам. Губернатору доложили, что расчистка дорог велась в выходные дни. Были задействованы мобильный отряд тяжелой техники службы спасения, районная техника. Работали на автодорогах Красноармейского, Марксовского, Ершовского, Саратовского, Федоровского и других районов.

На текущее время осталось обеспечить проезд к нескольким населённым пунктам в Воскресенском, Ершовском, Красноармейском, Федоровском районах. До конца дня работы будут завершены.

Всего освобождено от снежных переметов 113 км дорог.

Ремонт дорог.

Губернатор поставил задачу руководству минтранспорта и города Саратова приступить к ремонту дорог с учетом технологий, которые позволяют проводить работу при текущих погодных условиях.

Об этом сообщает 21 марта пресс-служба губернатора Саратовской области.