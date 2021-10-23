Губернатор провёл совещание по завершающему этапу ремонта улиц в Саратове.

В 2021 году на ремонт дорог предусмотрено 3,885 млрд. рублей, — сообщили в пресс-службе губернатора.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» завершены работы на 118 объектах, ведутся на 15. Продолжается капремонт Сокурского тракта от ул.Елшанская до д.12к.1. Его готовность составляет более 50 процентов. В Солнечном-2 завершено строительство автомобильной дороги по ул. им. Гришаева В.И.

Валерий Радаев заслушал доклад о ходе реконструкции Набережной. Готовность объекта — 94 процента.

Радаев поставил ряд задач по обустройство 3-го участка Набережной в рамках выделенного 1 млрд рублей Правительством РФ: «Вчера это решение было принято, я разговаривал с Вячеславом Викторовичем Володиным. Сейчас необходимо все максимально предпринять, чтобы начать работу. От администрации города и курирующего министерства жду график работ и его неукоснительное соблюдение».