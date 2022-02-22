Губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал свое мнение о признании Донецкой и Луганской народных республик.

— Указ Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик — долгожданный шаг. В течение 8 лет мы искренне переживали за братский народ.

Решение Президента поможет укрепить суверенитет дружественных территорий, защитит права и свободы жителей Донбасса. Нас объединяют многовековые традиции, история, язык.

Саратовская область приняла женщин и детей из Донецка и Луганска. Мы сделаем всё, чтобы здесь они чувствовали себя как дома, — написал он.