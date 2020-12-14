Губернатор Саратовской области Валерий Радаев планирует провести ряд рабочих совещаний с отраслевыми руководителями.

На них будут обсуждены предварительные итоги года, рассмотрены проблемные вопросы, дана оценка проведенной работе.

Первую тему, инвестиционную деятельность в регионе, обсудят завтра, 15 декабря, в 15:00.

Прямую трансляцию можно посмотреть в Instagram главы региона https://www.instagram.com/radaev_v.v/ или на YouTube-канале правительства области https://www.youtube.com/channel/UCul0m37TDE-mvBW69GZx43Q/featured