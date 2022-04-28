Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 28 апреля, провел совещание по строительству объектов здравоохранения. Обсуждался вопрос прохождения экспертизы онкоцентра и противотуберкулёзной больницы.

—Мы обратились к Вячеславу Володину за поддержкой в реализации этих проектов. Минздрав РФ критикует наш регион из-за несоблюдения сроков внесения корректировок в экспертизу. Такими действиями мы можем поставить под угрозу ввод одного объекта и начало строительства другого. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Необходимо сконцентрироваться и провести работу, чтобы все сроки, согласованные Минздравом, были выдержаны, — сказал он.

Роман Карякин доложил, что изменение проекта онкоцентра вызвано удорожанием строительства. Задержка с экспертизой проекта противотуберкулезного диспансера связана с заменой импортных стройматериалов и оборудования на отечественные. Сейчас оба проекта готовы к выходу на экспертизу.

Глава региона поручил немедленно исправить ситуацию и провести экспертизу в сроки, установленные Минздравом РФ.