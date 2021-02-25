Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился со студентами саратовских вузов и колледжей. В число участников мероприятия вошли студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

В мероприятии принял участие министр молодёжной политики и спорта региона Александр Абросимов. В ходе встречи Валерий Радаев рассказал о социально-экономической ситуации, о проектах, которые реализуются в Саратовской области, возможностях для молодёжи раскрыть свой потенциал. Студенты задавали вопросы, высказывали предложения по проведению молодёжных творческих, спортивных мероприятий, будущего трудоустройства.

— Наша глобальная цель – сделать всё, чтобы вы оставались в области, жили и работали здесь, находили для себя точки приложения, чувствовали востребованность, перспективы. А это целый комплекс задач, стоящих перед региональной властью. Мы прекрасно понимаем, что мотивировать молодёжь можно, только отвечая на ее запросы – начиная с качества образования и заканчивая современной инфраструктурой, – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что регион направил в Минобрнауки России заявку на увеличение в вузах Саратовской области бюджетных мест по IT-специальностям: «Если сегодня это почти четыре тысячи студентов, то хотим довести до пяти тысяч. Большинство профильных студентов начинают работать уже с третьего курса. Настолько высока востребованность в IT-секторе».

Валерий Радаев подчеркнул, что в регионе создана система поддержки молодёжи, включая широкий спектр грантов. Сюда входят ежегодная Столыпинская премия, губернаторские стипендии, региональные и федеральные конкурсы, программы по закреплению специалистов. Четвертый год работает проект «Школа молодых управленцев Саратовской области», выпускники которой обновляют кадровый управленческий резерв.

Глава региона поддержал озвученную инициативу о поощрении студентов, побеждающих на всероссийских творческих конкурсах, и поручил проработать вопрос.

На встрече был высказан ряд предложений, в том числе о создании грантов для молодых учёных, о создании в Саратове Дома молодёжи.

Прозвучала идея образовать Молодёжный общественный совет при губернаторе. Валерий Радаев согласился с этим предложением: «Должен быть постоянный открытый диалог с нашими молодыми людьми по всем направлениям, которые их интересуют. Для меня важно, чтобы вы были замотивированы на создание карьеры в регионе, чувствовали свою нужность. Я намеренно концентрируюсь на прагматичных интересах, опуская другую не менее важную составляющую – нематериальную. Уверен, у многих из вас она есть. А это – желание что-то сделать для своего родного города».

— Поскольку большинство студентов Института, включая меня, развивают социальные проектные идеи, я хотела узнать мнение губернатора о проведении грантовых конкурсов для физических лиц в Саратовской области. Безусловно, встреча получилась максимально продуктивной! Я надеюсь и в дальнейшем быть частью таких мероприятий, потому что они позволяют студентам взаимодействовать с региональной властью и расставлять приоритеты в выбранной сфере деятельности, — отметила студентка Поволжского института управления РАНХиГС Алина Шакурова.