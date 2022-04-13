Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идёт строительство новых объектов в Энгельсе.

Строительство 10-этажного дома на улице Ломоносова для переселенцев из Лётного Городка идёт по графику, он должен быть сдан в июле. Средства на этот объект были выделены после обращения Валерия Радаева к Президенту РФ Владимиру Путину.

Рядом с домом идёт капремонт детского сада на 300 мест. Объект аварийный, было принято решение привести его в порядок. Для реконструкции задействован механизм государственно-частного партнерства. Ожидается, что детсад будет сдан также к 1 июля.

Валерий Радаев раскритиковал администрацию района за затягивание программы по созданию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. В этом году Энгельсу впервые выделены значительные средства на обустройство ливневок и установку станций водоочистки, однако к апрелю работы так и не были начаты.

Также глава региона указал Алексею Стрельникову на необходимость закончить текущие дорожные работы до 1 мая, для чего нужно увеличить число бригад.