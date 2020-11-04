Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вечером 3 ноября проверил наличие лекарств в саратовских аптеках.

Провизор торговой точки на улице Степана Разина рассказала, что каждый день сюда приходит до 200 человек. Антибиотики отпускают по рецепту а при отсутствие лекарств дают аналоги. Некоторые противовирусные можно купить без бумаг. Заказ на рецептурные препараты формируют каждый день.

В аптеке на Московской не было противовирусных, зато обнаружился аналог азитромицина. Поставка ожидается на следующий день. В точке на перекрестке Московской и Чернышевского обнаружился цефтриаксон. Медикаменты пополняются по мере необходимости.

Губернатор потребовал от регионального Росздравнадзора и зампреда правительства Сергея Наумова ежедневно контролировать поставки лекарств, вести анализ – сколько и каких препаратов каждый день приобретает население.

Он отметил, что в аптеках специалисты должны рассказывать гражданам об аналогах лекарств, давать рекомендации. В регионе начинается доставка медикаментов пациентам, которые лечатся на дому. По словам Валерия Радаева, это позволит снизить нагрузку на аптеки и ажиотаж.

Напомним, за предоставление лекарств назначены ответственными главврачи поликлиник. На закупку медикаментов из федерального бюджета выделено 91 миллиона рублей. Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин ранее просил помощи у Минпромторга РФ с закупкой медикаментов. В ОГУ «Саратовский аптечный склад» ему сообщали о наличии резерва медикаментов. Ранее зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов говорил об увеличении поставок лекарств и призывал граждан не закупаться впрок.

На вчерашнем корсовете и.о. министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова говорила о сформированном запасе медикаментов в саратовских учреждениях.









