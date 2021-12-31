Сегодня вечером, 31 декабря, Валерий Радаев проверил, как идет установка освещения вдоль дороги, соединяющей пос. Солнечный и Юбилейный.

Сейчас с одной из сторон ул. Тархова на участке в 3,5 км установлены световые опоры, заканчивается монтаж фонарей. Всего здесь будет 256 фонарей с обеих сторон трассы, — сообщили в пресс-службе губернатора.

Валерий Радаев потребовал, чтобы работы велись интенсивнее и были закончены за новогодние праздники:

«Освещение это безопасность, это современный облик городских микрорайонов. Мы приступили к реализации большого проекта по установке фонарей. Финансирование городу выделено, и работы надо вести быстрее».

Валерий Радаев отметил, что в будущем планируется установить освещение на всех улицах, входящих в т.н. «Малое объездное кольцо» Саратова – в ом числе на Кумысной поляне.