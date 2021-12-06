Сегодня, 6 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идет строительство в поселке Елшанка дома для врачей новой инфекционной больницы.

Напомним, дом возводится в рамках региональной программы жилье для работников здравоохранения. В пятиэтажном доме будет расположено 200 квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам подрядчика, до конца недели будет перекрыт первый этаж, дальше начнется армирование следующего этажа. Параллельно с этим начнется кирпичная кладка на следующих секциях.

Радаев отметил: «Дом строится в рамках двухгодичного цикла. Первый этап – апрель следующего года, когда будут построены 6 секций, потом – второй этап, это еще три секции. Погода нестабильная, надо наращивать темпы строительства. Главное – вышли с этапа земляных работ, приступили к кладке стен. Все обязательства, которые мы взяли на себя, выполняем. 200 новых квартир – это ожидание наших врачей, которые будут работать в новой инфекционной больнице».