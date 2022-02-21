Сегодня Валерий Радаев проверил, как идет строительство дома для врачей инфекционной больницы в Елшанке.

Возведение объекта идет в два этапа – первые шесть подъездов должны быть сданы весной этого года, — сообщили в пресс-службе губернатора.

На первой части дома кирпичная кладка продолжается уже на уровне 5-го этажа, со следующей недели приступят к внутренней отделке помещений, остеклению окон, прокладке коммуникаций.

Глава региона раскритиковал подрядчика за медленную работу на оставшихся двух подъездах – здесь до сих пор не приступили к кирпичной кладке.

«Никаких оправданий быть не может. Деньги есть, а стройка застопорилась. Инфекционная больница заработала, принимает пациентов. Мы обязаны создать условия и предоставить жилье медикам. Наверстывайте отставание!», — потребовал Валерий Радаев.