Продолжается строительство объездной дороги от улице Колотилова до трассы Самара-Волгоград длиной 6,5 км. Сегодня, 6 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел ход строительства.

Новая дорога соединит Марксовское и Ершовское направления. Сейчас в работе финальный участок протяженностью 2,4 км в направлении Маркса. Ожидается, что объект будет сдан к 1 сентября.

Завершается строительство дома на улице Ломоносова для переселенцев из Лётного городка. На объекте идут внутренние отделочные работы. Со стройки демонтирован кран, началось благоустройство территории. Дом будет сдан в конце мая. Губернатор поручил продумать вместе с будущими жильцами дома благоустройство двора.

В Энгельсе начался ремонт дворов, всего в этом году в городе запланировано привести в порядок 21 придомовую территорию, а за счет экономии средств возможен ремонт еще 10 объектов. По словам Радаева, проект по ремонту дворов очень востребованный, так как было много обращений от жителей Энгельса на эту тему.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА