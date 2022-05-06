Продолжается строительство объездной дороги от улице Колотилова до трассы Самара-Волгоград длиной 6,5 км. Сегодня, 6 мая, губернатор Саратовской области Валерий Радаев осмотрел ход строительства.

Новая дорога соединит Марксовское и Ершовское направления. Сейчас в работе финальный участок протяженностью 2,4 км в направлении Маркса. Ожидается, что объект будет сдан к 1 сентября.

Завершается строительство дома на улице Ломоносова для переселенцев из Лётного городка. На объекте идут внутренние отделочные работы. Со стройки демонтирован кран, началось благоустройство территории. Дом будет сдан в конце мая. Губернатор поручил продумать вместе с будущими жильцами дома благоустройство двора.

В Энгельсе начался ремонт дворов, всего в этом году в городе запланировано привести в порядок 21 придомовую территорию, а за счет экономии средств возможен ремонт еще 10 объектов. По словам Радаева, проект по ремонту дворов очень востребованный, так как было много обращений от жителей Энгельса на эту тему.