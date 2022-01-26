25 января губернатор Саратовской области Валерий Радаев провёл онлайн-встречу с лучшими представителями студенческой молодёжи региона.

— Все мы независимо от возраста любим этот праздник — Татьянин день. С ним связано самое лучшее — юность, дружба и любовь, обретение профессии. Это пора, когда всё впереди, нет поводов грустить, когда находишься в постоянном движении. Сегодняшние возможности раскрыть себя — безграничны. Вокруг море интересных проектов, и вы на себе испытали, какой драйв они дают, – поздравил студентов с праздником глава региона.

Встреча прошла в формате открытого общения. Студенты саратовских вузов подробно рассказали о своих достижениях, победах в грантовых конкурсах и планах на будущее.

— Проект «Твоя безопасная сеть», получивший грант на Всероссийском форуме «Территория Смыслов», направлен на формирование у детей навыков цифровой гигиены и этикета путём проведения образовательных лекций в школах Саратовской области и выпуска авторского набора настольных игр «Твоя безопасная сеть». За три года реализации программы команда проекта организовала более 70 образовательных мероприятий в школах Саратова, Энгельса, Балакова, Балашова, Петровска и Аткарска с участием более 2500 школьников.

В первом квартале 2022 года мы планируем начать реализацию проекта в школах отдалённых муниципальных районов Саратовской области: Александрово-Гайском, Ивантеевском, Озинском, Перелюбском, Пугачевском, Романовском, Самойловском, Турковском, Питерском, Новоузенском, Ртищевском, Петровском, Хвалынском, Екатериновском и Базарно-Карабулакском. Поддержка министерства образования Саратовской помогает нам эффективно проводить проектные мероприятия, – рассказал студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Денис Родичев участникам встречи.

По словам губернатора, гражданская зрелость и образовательные навыки ребят — залог того, что в ближайшем будущем Саратовская область, страна в целом достигнут поставленных целей.

В завершение встречи глава региона отметил, что такая активная деятельность ребят должна быть более широко информационно представлена. «Важно говорить о развитии, о создаваемых возможностях, точках роста. Вам, как активной молодёжи, должно быть представлено больше информационных площадок», – сказал Валерий Радаев, поставив задачу профильному министерству по информационной поддержке лучших представителей молодёжи.