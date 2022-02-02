Работы ведутся только на четырёх подъездах, а на оставшихся двух блок-секциях готово только основание.

Валерий Радаев заявил в связи с этим: «Впервые за региональные ресурсы мы строим такой важный проект. Стоит задача завершить строительство первых 6 подъездов уже весной. Чтобы уложиться в этот срок, на стройке всё должно кипеть, пока позволяет теплая погода – а у вас на двух подъездах даже не началась кирпичная кладка. На объекте должно работать не менее 100 человек, а сейчас всего 85 . Подход надо изменить».

По словам подрядчика, с сегодняшнего дня будет усилена работа на отстающих секциях, планируется привлечь дополнительную бригаду.

Глава региона поручил зампреду Александру Соловьеву контролировать исполнение «дорожной карты», чтобы первые 6 подъездов были сданы по графику. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.