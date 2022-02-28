Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел первое заседание оперативного штаба по мониторингу всех сфер жизнедеятельности Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Радаев заявил, что штаб будет рассматривать вопросы обеспечения устойчивого функционирования предприятий, проводить мониторинг торговых запасов продовольственных, непродовольственных товаров, лекарств, ГСМ, стройматериалов, контролировать работу транспортного комплекса. Возглавил штаб председатель правительства области Роман Бусаргин.

-Нужно оперативно сработать по ряду вопросов социальной направленности, действовать на опережение. Особенно это касается ценового сегмента на продовольствие, строительные материалы, обеспеченности лекарствами, — отметил Валерий Радаев.

Также на совещании были рассмотрены вопросы обеспеченности сельхозпроизводителей ГСМ, семенами, удобрениями в преддверии посевных работ.

С завтрашнего дня на уровне муниципалитетов будут созданы аналогичные структуры.