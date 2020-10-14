Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил важность создания Балаковской агломерации, об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Ранее с инициативой ее создания выступил председатель ГД Вячеслав Володин.

В Балаковскую агломерацию войдут соседние районы и Шиханы. Приоритет в Балаково — металлургическому кластеру, будет вторая очередь завода, вспомогательные производства.

Глава региона сообщил, что на федеральном уровне обсуждалась необходимость реконструкции аэропорта. Он отметил, что нужно развивать цементное производство в Вольске, туризм в Хвалынске, напомнил о дата-центре, строительство которого имело бы большое значение для города.

Также будет создана Балашовская агломерация, в которую войдет Романовский, Турковский, Самойловский, Аркадакский районы. Балашов поставили в пример другим городам, потому что он дважды выигрывал Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений. Там будут реализовывать нацпроекты, программу развития отдаленных территорий, проекты «Формирование комфортной городской среды», инициативного бюджетирования.

Отметим, что Александр Стрелюхин возглавит дирекцию при правительстве Саратовской области, которая займется развитием Саратовской и Балаковской агломерации.