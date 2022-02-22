Сегодня, 22 февраля, в Дворце водных видов спорта стартовал Кубок России по прыжкам в воду. Спортивное мероприятие такого уровня проводится в Саратове впервые. В нем участвуют более 200 спортсменов из 15 регионов РФ.

-Для нас большая честь принимать Кубок. Мы шли к этому, вдохновленные успехом нашего чемпиона Ильи Захарова, традициями саратовской школы водных видов спорта. Строительство современного Дворца даёт новые возможности – так, с момента его открытия число воспитанников школы уже выросло в 1,5 раза, — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

На церемонии Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении своей спортивной карьеры. Он поблагодарил всех, кто помогал ему за годы выступлений, а особенно тренера Татьяну Коробко и Евгения Кузнецова, в паре с которым выступал саратовский спортсмен. Теперь Захаров будет возглавлять федерацию прыжков в воду по регионам ПФО.

-Мы благодарны Илье Захарову за его отличные выступления и надеемся, что с его помощью в Саратовской области появятся еще Олимпийские чемпионы, — добавил губернатор.