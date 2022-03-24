Губернатор Саратовской области Валерий Радаев ознакомился с планами по расширению производства Балаковского молочного комбината. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Предприятие может перерабатывать до 200 тонн молока в сутки, ежемесячно производить 793 тонны кисломолочной продукции, 840 тонн масложировой продукции, 4600 тонн ультра пастеризованного молока, 180 тонн сыра.

Глава региона отметил, что обновленное производство работает круглосуточно. Применяет современные технологические линии.

— Предприятие использует конъюнктуру рынка – есть планы по замене импортных сыров на нашу саратовскую продукцию, причем в больших товарных объемах. Балаковская марка молока, сыров, масла должна быть широко представлена в нашем регионе – не только в Балакове, но и на ярмарках в Саратове.

На комбинате работают 530 человек. Поставки сырья идут как из Саратовской области, так и других регионов. Производство расширяется, на этот год запланированы новые цеха: по выпуску моцареллы и мягких сыров, карамели. В планах на следующий год — дальнейшее развитие производства, — заявил он.