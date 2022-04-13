Сегодня, 13 апреля, губернатор Валерий Радаев проводит заседание Корсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению коронавируса.

Губернатор особо отметил ситуацию с коммунальной аварией в Хвалынском районе — на водопроводных сетях в селе Возрождение. Было подчеркнуто, что местные власти неделю не могли ее ликвидировать, люди начали активно писать главе региона.

-Коллеги, случай – вопиющий: пассивность главы, затягивание сроков, нежелание обращаться за помощью в министерства. Я уже отправил в район профильных зампреда и министров. Сейчас заслушаю о результате. Обращаюсь ко всем муниципальным главам: так делать категорически нельзя! Мало того, что оперативно не смогли справиться собственными силами, так еще и воды в рот набрали, не сочли нужным сигнализировать. А страдают – люди. Это безобразие! И никаких оправданий я не принимаю, — сказал губернатор.