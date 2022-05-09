«Бессмертный полк» объединил более 250 тысяч человек со всей Саратовской области. Саратовцы прошли по улице Московской и Театральной площади с портретами своих родных и близких, воевавших за Родину.



Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прошел в колонне вместе с внуком. Он пронёс портрет деда.

—Практически каждая семья нашей страны понесла потери в годы Великой Отечественной войны. Поэтому это совершенно особый праздник для нашей страны. Спасибо всем саратовцам, которые участвовали в «Бессмертном полку», в других мероприятиях в честь Дня Победы. Все вместе мы поддерживаем нашу страну, поддерживаем Президента и наших ребят, которые участвуют в спецоперации,-отметил Радаев.