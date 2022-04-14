Губернатор Саратовской области Валерий Радаев высказался об инициативе переименования одной из центральных улиц Саратова в проспект имени Петра Столыпина.

-Сегодня в стране вспоминают российского реформатора Петра Столыпина, 14 апреля отмечается 160-я годовщина со дня его рождения. В Саратове в знак глубокого уважения к заслугам государственного деятеля несут цветы к памятнику Столыпину.

Трудно переоценить его вклад в развитие всей России, и на посту Губернатора — в развитие Саратовской губернии и Саратова. Считаю важным отдать должное памяти о его выдающейся подвижнической деятельности, поэтому поддерживаю инициативу о переименовании одной из улиц областного центра – проспекта Кирова в проспект имени Петра Столыпина, — высказался глава региона.