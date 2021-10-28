Позиции губернатора Саратовской области Валерия Радаева в Национальном рейтинге глав регионов снизились с 66 до 75 места. Об этом сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Брали в счет 85 человек — данные строились по анкетированию и опросам.

За два месяца осени лидерами стали мэр Москвы Сергей Собянин, Тулы Алексей Дюмин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев,Татарстана — Рустам Минниханов, Ленинградской области — Анатолий Дрозденко.

Конец списка — губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Калмыкии Бату Хасиков, Хакасии — Валентина Коновалова, Алтая — Олег Хохордин, Рязанской области — Николай Любимов.