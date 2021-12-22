Губернатор Саратовской области сделал заявление в связи с трагическим случаем в Аткарском районе.

Напомним, ранее здесь в овраге в селе Прокудино были найдены двое малолетних детей.

Кроме того, в Аткарском районе на пожаре пострадали люди.

«Сегодня в Аткарском районе чрезвычайные происшествия: большая трагедия с детьми, еще несколько человек пострадали от пожара. Дано поручение вице-губернатору Игорю Пивоварову в тесном взаимодействии с правоохранительными органами провести необходимую работу по выявлению всех обстоятельств, причин. Виновные должны понести заслуженное наказание«, — заявил глпва региона.