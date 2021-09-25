Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в связи с ростом случаев коронавируса в регионе обратился к саратовцам.

— Вчера был принят ряд ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией. Постоянно провожу рабочие совещания, встречаюсь с главврачами больниц, инфекционистами, специалистами Роспотребнадзора. Они констатируют увеличение количества заболевших. Здесь повлияло сразу несколько факторов. Наступление холодного времени года. Сезонность респираторных инфекций. Массовое возвращение из отпусков, начало учебного года.

По рекомендации Роспотребнадзора из-за роста заболеваемости ОРВИ принято решение в крупных городах и поселках перевести школы на дистанционное обучение на 2 недели. Мера вынужденная, необходимая. Она позволит разорвать цепочку заболеваемости.

И в целом нужно придерживаться санитарных требований: соблюдать в общественных местах масочный режим, социальную дистанцию.

В такой сложный период особенно внимательными к своему здоровью нужно быть беременным женщинам — поберечь себя. Со своей стороны обратились к работодателям, чтобы они перевели беременных на дистанционный режим работы.

Сейчас оперативно решаются многие вопросы. Подключение тепла в медучреждениях, обеспечение лекарствами амбулаторных больных коронавирусом, ввод дополнительных коек, колл-центров, поддержка медиков автотранспортом, организация реабилитации переболевших ковидом. Все это и многое другое делается, чтобы противостоять пандемии, снизить заболеваемость в нашем регионе.

И, конечно, важно принять своевременные профилактические меры. А именно вакцинация от коронавируса, гриппа позволяет защитить от тяжелого течения болезни, от реанимации.

Всем региональным и муниципальным руководителям поставлена задача выстроить четкую обратную связь с населением, разъяснительную работу по принятым ограничительным мерам, профилактическим мероприятиям.

Сейчас как никогда нужно всем проявить ответственность, — отметил Радаев.