Сегодня открывается Всероссийский фестиваль «Театральное Прихоперье»!

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За прошедшие пять лет этот творческий проект приобрел большую известность, стал востребованным на российском театральном пространстве и, конечно, значимой частью культурной жизни нашего региона.

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У фестиваля благородная миссия — привлечь внимание к театрам малых городов, их творческой деятельности, ведь здесь работают удивительные люди, энтузиасты своего дела. И уже традиционно в Балашов приезжают авторитетные театральные коллективы страны.

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Фестивальная программа всегда привлекает своим многообразием, органичным сочетанием спектаклей ведущих театров из Москвы и других регионов. И главное, служит целям раскрытия творческого потенциала, укрепления и расширения культурных связей.

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Искренне желаю фестивалю постоянного развития, новых открытий, всем его участникам – вдохновения и ярких выступлений!