45 лет назад введена в эксплуатацию первая очередь ТЭЦ-5 на границе Ленинского района.

Решение о строительстве в Саратове ТЭЦ было принято в 1971 году. Проектированием будущей ТЭЦ занималось Минское отделение института «ВНИПИЭНЕРГОПРОМ». Практически сразу после этого началось строительство объекта.

Через 5 лет введен в эксплуатацию водогрейный котел ПТВМ-180 и завершение строительства тепловых сетей до 6-го квартала Ленинского района Саратова.

Первый энергоблок был запущен на станции в 1978 году, второй — в 1979 году. Станция была одной из первых в СССР с блочной компоновкой оборудования.

После выведения ТЭЦ на проектную мощность в городе было ликвидировано более 100 котельных, что положительно сказалось на экологии Саратова.

С тех пор ТЭЦ-5 несколько раз модернизировалась, увеличивалась её мощность.

Сейчас ТЭЦ-5 — стратегический объект для Саратова и снабжает теплом объекты Ленинского, Кировского, Октябрьского и Фрунзенского района Саратова.