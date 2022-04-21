В Саратовской области средняя заработная плата в прошлом году выросла на 9,6% и превысила 37 тысяч рублей. Об этом накануне, 20 апреля, сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания Саратовской областной Думы по итогам работы регионального Правительства в 2021 году.

—Инвестиции в основной капитал составили 173 млрд руб. Было реализовано 44 инвестпроекта с общим объемом вложений 34 млрд руб. Самые крупные — модернизация вольского цементного завода «Холсим» (18,5 млрд руб.), реконструкция балашовской макаронной фабрики «Макпром» (2,1 млрд руб.), расширение мощностей Балаковского металлургического завода (почти 800 млн руб.), ввод новых орошаемых площадей агрофирмы «Рубеж» в Пугачевском районе (почти 600 млн руб.). Благодаря инвестиционным проектам создано 460 рабочих мест,-отметил Радаев.